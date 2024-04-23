В России высоко ценят особый вклад великого лидера Гейдара Алиева в строительство БАМа - комментарий

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Россией имеют долгую историю, и сегодня эти отношения динамично развиваются.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов, визит Президента Ильхама Алиева в Россию 22 апреля открыл новую страницу в развитии отношений между двумя странами.

"В рамках визита главы двух государств провели обсуждения по вопросам, связанным с развитием и укреплением отношений между странами, в том числе по региональной безопасности. Отношения между нашими странами основаны на взаимном уважении и дружбе. У этих отношений очень большая история. За годы независимости было подписано 263 документа, связанных с развитием и расширением сотрудничества между нашими странами. 22 февраля 2022 года была подписана Декларация о союзническом взаимодействии. Парламенты наших стран тесно сотрудничают и способствуют всестороннему развитию отношений между нашими странами", - сказал он.

Депутат отметил, что сотрудничество Азербайджана и России по различным направлениям углубляется день ото дня.

"Если мы посмотрим на динамику развития экономических связей, то увидим, что эта возрастающая динамика приобрела устойчивый характер. Так, в 2023 году товарооборот между нашими странами вырос на 17,5% и превысил 4 миллиарда долларов. В том числе на 17% увеличился объем перевозок через нашу страну по маршруту Север-Юг. Сегодня в Азербайджане зарегистрированы более тысячи российских компаний. Россия инвестировала более 8 миллиардов долларов, а Азербайджан, в свою очередь, вложил в экономику России более 6 миллиардов долларов. Россия занимает важное место в ненефтяном экспорте Азербайджана", - сказал Бадамов.

Депутат отметил, что отношения между двумя странами развиваются также в гуманитарной и культурной сферах. "Сегодня в 324 действующих в Азербайджане русскоязычных школах обучаются 154 тысячи учеников. В том числе более 801 тысячи учащихся изучают русский как второй иностранный язык. В 28 высших учебных заведениях студенты могут продолжить обучение в русскоязычных группах. Ежегодно около 270 наших молодых людей имеют возможность учиться в российских университетах по квоте, выделяемой гражданам Азербайджана", - сказал он.

Бадамов добавил, что в рамках визита в Москву Президент Азербайджана также принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 50-летию строительства БАМа. "В России помнят об особом вкладе и роли великого лидера Гейдара Алиева в строительстве БАМа. Это был проект общесоюзного значения, в рамках реализации которого было мобилизовано более 2 миллионов молодых людей. Самым сложным было строительство железной дороги сквозь бездорожье, сибирские леса. Понимая трудности реализации проекта, советское руководство поручило его Гейдару Алиеву. Они знали, что только опыт Гейдара Алиева, его умение руководить и решимость могли помочь реализовать этот проект, что и произошло. Гейдар Алиев мобилизовал все усилия на строительство БАМа, выезжал на строительные площадки, встречался с коллективами и давал поручения. Эти внимание и забота еще больше мотивировали, и проект строительства был завершен досрочно. Те, кто участвовал в строительстве БАМа, и сегодня не забывают об этом и чтят память Гейдара Алиева. В том числе железнодорожному вокзалу в поселке Ангоя было присвоено имя Гейдара Алиева", - сказал он.

Он добавил, что созданный сегодня при участии Азербайджана транспортный коридор Север-Юг позволит соединить Северное море с Индийским океаном. "Формирование этого международного транспортного коридора повысит наше геополитическое значение в большом регионе за счет расширения участия наших стран в международных перевозках путем формирования крупного маршрута, который будет обеспечивать перевозки от Персидского залива до Северного моря. Укрепление сотрудничества и дружественных связей между Азербайджаном и Россией также приносит стабильность и безопасность в регион", - сказал депутат.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Мушфиг Джафаров сказал Trend, что сегодня российско-азербайджанские отношения развиваются в новом контексте, который фактически начал формироваться с 2020 года.

Он отметил, что в настоящее время в России, безусловно, широко обсуждаются вопросы коммуникаций в регионе. Возвращение Арменией четырех газахских сел также означает приближение на шаг к открытию коммуникаций.

"Наше государство строит партнерства во внешней политике, исходя из национальных интересов. Добиться этого в регионе, где сталкиваются интересы крупных государств, не так просто. Однако в последние годы государства, являющиеся основными игроками глобальной политики, стали свидетелями того, как Азербайджан защищает свои национальные интересы. Все сотрудничество по Южному Кавказу происходит в рамках национальных интересов нашего государства", - сказал депутат.

Он отметил, что азербайджано-российские отношения также стремительно развиваются в соответствии с политической волей глав государств.

"Развитие политических отношений между двумя странами на самом высоком уровне также оказывает положительное влияние на расширение экономических отношений. Азербайджан всегда придавал большое значение взаимовыгодным и равноправным отношениям с Россией. Развитие азербайджано-российских отношений важно с точки зрения прогресса региона в целом, а также обеспечения мира и безопасности в регионе. Наше государство считает многогранное сотрудничество соответствующим своим национальным интересам и стремится к расширению партнерства", - сказал Джафаров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!