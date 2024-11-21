Генсек ОПЕК подчеркнул позицию Президента Ильхама Алиева на COP29: нефть и газ - "это дар Божий" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, нефтяные и газовые ресурсы - "это дар Божий".

Как сообщает Trend, об этом заявил Хайсам аль-Гайс, генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), выступая на COP29 в Баку.

"Нефть и газ остаются ключевыми ресурсами для производителей и потребителей во всем мире. Как подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии COP29, нефть и газ действительно являются Божьим даром", — отметил аль-Гайс.

По его словам, нефтепродукты продолжают играть важную роль в нашей повседневной жизни — от отопления и охлаждения домов до строительства и транспорта.

"Тем не менее, доступ к этим благам, которые многие воспринимают как должное, остается ограниченным. До сих пор 685 миллионов человек в мире живут без электричества, а 2,1 миллиарда вынуждены использовать небезопасные и неэффективные виды топлива для приготовления пищи", — подчеркнул глава ОПЕК.

Он также указал на основные вызовы, стоящие перед мировым сообществом: "Наша задача — обеспечить доступность энергии, удовлетворить растущий спрос, укрепить энергетическую безопасность, сохранив при этом доступные цены и сократив выбросы".