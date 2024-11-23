Бельгийские парламентарии искажают реальность - Севиль Микаилова

БАКУ /Trend/ - Бельгийские парламентарии вновь отличились ярким проявлением предвзятости и антиазербайджанской риторики, направленной на искажение реальных фактов и дискредитацию Азербайджана на международной арене.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, вице-президент Межпарламентского Союза (Interparliamentary Union) Севиль Микаилова, комментируя недавнее заявление членов Федерального, Фламандского, Валлонского и Брюссельского парламентов Бельгии, в котором парламентарии потребовали от Азербайджана освободить главарей армянских сепаратистов, "сохранить армянское культурное наследие в Карабахе и "вывести азербайджанские войска с оккупированной территории Армении".

По ее словам, использование столь значимого мероприятия, как COP29 для пропагандирования ложных обвинений говорит о двойных стандартах и демонстрирует политическую ангажированность авторов заявления.

"Каждый из пунктов, озвученных представителями Бельгии, не соответствует реальной ситуации. Азербайджан строго придерживается международного права и гуманитарных принципов. Все задержанные лица проходят правовые процедуры, основанные на доказательствах их причастности к преступлениям. Это внутреннее дело Азербайджана и бельгийцы не имеют абсолютно никакого права диктовать, как нам поступать с преступниками и террористами, которые на протяжении почти 30 лет держали под оккупацией суверенные, международно признанные территории нашей страны. Арутюнян, Гукасян и другие совершили преступления против азербайджанского народа, включая массовые убийства, этнические чистки и разрушение культурного наследия, и должны понести полную ответственность за свои действия в соответствии с законами Азербайджана и международным правом", - подчеркнула Микаилова.

Проводя параллели, она напомнила о самом известном в Бельгии серийном маньяке-убийце Марке Дютре или "монстре из Шарлеруа", как его прозвали СМИ, приговоренному в 2004 году к пожизненному заключению.

"Интересно было бы посмотреть на реакцию подписантов этого заявления, если бы в Баку, например, потребовали его освободить. Конечно же, никто такое требовать не собирается, но Брюссель в таком случае заявил бы то же самое - какое вам дело, не вмешивайтесь в наши внутренние дела и правовые вопросы" - отметила депутат.

Говоря о так называемом "культурном наследии армян" в Карабахе, Микаилова напомнила, на Западе, как известно, зачастую игнорируют многолетние разрушения азербайджанского культурного наследия и демонстрируют политическую ангажированность в этом вопросе.

"Во-первых, где были заявления из Брюсселя, когда Армения стирала с лица карабахской, азербайджанской земли все, что принадлежит азербайджанцам, пытаясь сфабриковать историю? Во-вторых, в отличие от Еревана, Баку демонстрирует приверженность сохранению культурного наследия всех этнических групп. Азербайджан полиэтническая страна и мы активно работаем с ЮНЕСКО, ИСЕСКО и другими международными организациями, чтобы обеспечить реставрацию и сохранение любых исторических памятников. Обвинения в уничтожении или игнорировании культурного наследия беспочвенны и необоснованны" - сказала она.

Коснувшись пункта об "оккупации территорий Армении", азербайджанский парламентарий, подчеркнула, что утверждения являются далёкими от реальности.

"Вооруженные Силы Азербайджана действуют исключительно в рамках международно признанных границ страны. Азербайджан стремится к подписанию мирного договора и определению четких границ. До этого момента говорить о какой-то "оккупации" абсурдно. В Баку не раз заявляли, что соблюдение международно признанных границ и территориальной целостности государств является основой стабильности в регионе. Кроме того, Азербайджан, опираясь на принципы международного права и стремясь к мирному сосуществованию, не предпринимает агрессивных действий в отношении Армении. Наша цель - как можно быстрее подписать мирный договор, конфликты остались позади после Второй Карабахской войны", - отметила Микаилова, добавив, что Азербайджан, как страна-хозяйка COP-29, демонстрирует приверженность основным принципам прав человека, справедливости и достоинства.

"Мы стремимся к миру и стабильности в регионе, и все наши действия направлены на это," - резюмировала она.