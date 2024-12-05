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Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся в области пропаганды реалий Западного Азербайджана - распоряжение

Политика Материалы 5 декабря 2024 10:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся в области пропаганды реалий Западного Азербайджана - распоряжение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Награждена группа лиц, отличившихся в области пропаганды реалий Западного Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области защиты прав коренного населения Западного Азербайджана, изгнанного со своих родных земель в результате проводимой Арменией политики этнической чистки, которая противоречит правам человека и основным свободам, и пропаганды созданного на этих территориях материального культурного наследия Алиев Фикрет Ахмедали оглу награжден орденом "Шохрат", а Сеидзаде Диляра Багир гызы и Шадлинский Вагиф Билас оглу награждены "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".

Гасану Зал оглу Гасанову была присуждена персональная пенсия Президента Азербайджана.

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