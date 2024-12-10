В Ханкенди состоялось заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)

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ХАНКЕНДИ /Trend/ - В городе Ханкенди состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, действующего при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании приняли участие представители рабочих групп соответствующих государственных структур, специальных представительств Президента Азербайджанской Республики и Служб восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском, Ходжалинском, Лачинском, Кяльбаджарском, Шушинском, Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Члены рабочей группы и представители других приглашенных организаций проинформировали о состоянии выполнения экологических требований при реализации инфраструктурных проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также при вырубке зелёных насаждений.

Также были представлены работы по восстановлению деятельности особо охраняемых природных территорий, использованию земельных ресурсов, лесовосстановлению и созданию новых зелёных зон, по созданию "Азербайджано-турецкого учебного центра лесного хозяйства", "Умного питомника", а также мероприятия, проводимые в рамках реализации "Первой государственной программы по Великому возвращению на освобожденные территории".

Участникам заседания была предоставлена информация о проделанной работе по восстановлению сети гидрометеорологических наблюдений в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, предотвращению экологических нарушений на этих территориях, работе по обращению с безопасными твердыми отходами.

На заседании были обсуждены вопросы, поднятые представителями других структур, связанные с экологическими разрешениями при реализации инфраструктурных проектов, а также вопросы усиления коммуникации между соответствующими органами и координации деятельности в рамках выполнения поручений, данных Координационным Штабом.

После заседания участники ознакомились с работой восстановленной автоматической метеорологической станции в городе Ханкенди.

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