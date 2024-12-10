Поддерживается высокий уровень боевой подготовки подразделений коммандос (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на 2024 год, с подразделениями коммандос были проведены тактико-специальные учения.
Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.
В соответствии со сценарием учений были выполнены задачи по внезапному наступлению на позиции условного противника и занятию позиций. Районы позиций условного противника были тактически и визуально оценены, после чего при огневой поддержке была осуществлена внезапная атака.
В ходе тактико-специальных учений коммандос продемонстрировали высокий уровень профессионализма, с точностью выполнив огневые задачи.
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