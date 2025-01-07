В Баку зачитан обвинительный акт арестованным за шпионаж в пользу Франции

БАКУ /Trend/ - Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает во вторник Trend, на процессе, проходившем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова, каждому из обвиняемых были разъяснены их права.

Обвиняемые предстали перед судом в открытом судебном заседании. Судебный состав осуществил судебные процедуры, связанные с защитой всех процессуальных прав обвиняемых. В процессе приняли участие представители местных и зарубежных СМИ, сотрудники иностранных посольств.

Государственный обвинитель зачитал обвинительный акт.

Согласно обвинительному акту, были установлены серьёзные подозрения в том, что Мартин Риан получал поручения о сборе информации о военной продукции, производимой в Азербайджанской Республике, о комплектовании армии Азербайджана во время 44-дневной войны 2020 года, о возможном привлечении лиц, проходивших службу в Азербайджанских Вооружённых силах или находящихся в резерве, а также о тех, кто обучался за рубежом на французском языке. Кроме того, ему были даны поручения по сбору информации об иностранных гражданах и юридических лицах, работающих в Азербайджане, о возможностях организации скрытых денежных переводов через Азербайджан по заданию французских спецслужб, а также по вопросам отношений и военного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, Алжиром, Турцией, Пакистаном, Ираном, Китаем, Сомали и Центральной Азией, а также о поставках оружия в Азербайджан.

Обвиняемый Мартин Риан также подозревается в установлении целенаправленных личных отношений с лицами, работавшими в посольствах некоторых иностранных государств в Азербайджане, получении и передаче информации органу иностранной спецслужбы.

В обвинительном акте отмечается, что обвиняемый Мартин Риан организовывал встречи Азада Мамедли с сотрудниками французских спецслужб в доме, который он арендовал в Сабаильском районе, и в одном из ресторанов, расположенных на этой территории.

Азаду Мамедли было обещано иностранное гражданство в обмен на выполяемую работу.

После сделки с Азадом Мамедли связывались через конкретные мобильные приложения и его Gmail-адрес.

В случае подтверждения обвинений против Мартина Риана и Азада Мамедли, их ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Мартин Риан, обвиняемый в ходе открытого судебного разбирательства, признал себя частично виновным по уголовному делу и отметил наличие доказательств, подтверждающих это.

В ходе судебного процесса было принято решение о продолжении допроса обвиняемых, свидетелей, изучения документов и доказательств.

Процесс будет продолжен 19 февраля и пройдет также в открытом формате.

Отметим, что обвиняемые были арестованы 4 декабря 2023 года. Мартину Риану, генеральному директору ООО "Меркорама", предъявлено обвинение в шпионаже по статье 276 УК АР.

Согласно обвинению, Мартин Риан использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками французского DGSE (Главного управления внешней безопасности), которые вовлекли его в тайное сотрудничество и впоследствии были выдворены из Баку как "персона нон-грата".

Наряду с Мартином Рианом по этому уголовному делу гражданину Азербайджанской Республики Азаду Мамедли было предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.

Как известно, 20 декабря 2023 года глава Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) Бернар Эмье был освобожден от занимаемой должности после разоблачения широкой шпионской сети и провалов службы.

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