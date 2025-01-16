Проведены обсуждения политического, экономического, гуманитарного аспектов азербайджано-грузинского стратегического партнерства (ФОТО) (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - 16 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

В министерстве иностранных дел сообщили Trend, что встреча глав МИД один на один была продолжена в расширенном формате с участием делегаций обеих сторон.

Министр Джейхун Байрамов поздравил коллегу с успешным проведением парламентских выборов в Грузии в октябре прошлого года, формированием нового правительства и ее назначением министром иностранных дел.

В ходе встреч были обсуждены политические, экономические, гуманитарные и другие аспекты азербайджано-грузинского стратегического партнерства, а также актуальные вопросы региональной повестки. Выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, подчеркнуто, что активный политический диалог, сложившийся на уровне высшего руководства двух стран, составляет основу наших отношений. Был отмечен вклад контактов и взаимных визитов между различными государственными структурами двух стран, в том числе межправительственного и межпарламентского прагматического сотрудничества, в стратегическое партнерство стран.

Было подчеркнуто сотрудничество наших стран в международном и региональном форматах, основанное на уважении законных интересов друг друга и взаимной выгоде. Затронуто текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в экономической сфере, отмечено, что благодаря успешному региональному сотрудничеству наших стран, такие крупномасштабные проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс и Южный газовый коридор способствуют экономическому развитию и социальному благополучию в нашем регионе.

Было отмечено, что в последнее время между Азербайджаном и Грузией были предприняты практические шаги по конкретным проектам в области "зеленой" энергии и коммуникаций, которые не только повысят важность наших стран в этих сферах, но и придадут дополнительный импульс устойчивому развитию экономики в долгосрочной перспективе.

На фоне проведения 17 января в Баку 10-го, юбилейного заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией была подчеркнута важность комиссии, которая играет положительную роль в развитии наших двусторонних и региональных экономических и торговых связей. Было отмечено значение гуманитарного аспекта в азербайджано-грузинских межгосударственных отношениях, говорилось о важности расширения контактов, обменов и сотрудничества в сфере туризма, образования, науки, культуры.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу об усилиях Азербайджана по нормализации межгосударственных отношений с Арменией и подписанию мирного соглашения. Также было подчеркнуто, что эти усилия были предприняты во имя установления мира и стабильности, инклюзивного регионального сотрудничества и развития во всем регионе Южного Кавказа. Вместе с тем было доведено до внимания то, что в Конституции Армении и других ее законодательных актах до сих пор сохраняются территориальные претензии к Азербайджану, а стремительное вооружение Армении и склонность к реваншизму ставят под удар мирный процесс.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем министры выступили с заявлениями на пресс-конференции по итогам встречи и ответили на вопросы журналистов.

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