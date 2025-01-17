Хакан Фидан завтра прибудет с визитом в Баку - турецкие СМИ

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завтра прибудет с визитом в Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Отмечено, что в рамках визита состоится ряд встреч, в ходе которых будут обсуждаться вопросы в политической, экономической, военной, торговой и транспортной сферах между двумя странами.

Напомним, что ранее Х.Фидан посетил Азербайджан с визитом в марте прошлого года.

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