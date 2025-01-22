Президент Ильхам Алиев: В период администрации Байдена-Блинкена США проявляли предвзятое отношение к Азербайджану

ДАВОС/Trend/ - В период администрации Байдена-Блинкена США проявляли предвзятое отношение к Азербайджану.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в Давосе с руководителем Конгресса христианских лидеров США Джонни Муром.

Глава государства отметил, что в период администрации Байдена-Блинкена США проявляли предвзятое отношение к Азербайджану, в результате чего в двусторонних связях наступил кризис. Президент Ильхам Алиев расценил возобновление действия 907-й поправки как проявление неблагодарности администрации Байдена-Блинкена.