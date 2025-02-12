Состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Сомали (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 12 февраля с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Сомали.

Как сообщает Trend, «Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере оказания государственных услуг между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Офисом Президента Федеративной Республики Сомали» обменялись председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев и руководитель Аппарата Президента Сомали Абдихаким Мохамед Юсуф.

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере зеленой энергии между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики и водных ресурсов Федеративной Республики Сомали» обменялись министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр энергетики и водных ресурсов Сомали Абдиллахи Бидхан Варсаме.

«Соглашением о сотрудничестве в сфере образования между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством образования, культуры и высшего образования Федеративной Республики Сомали» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Сомали Ахмед Моалим Фики.

«Соглашением о сотрудничестве в сферах обороны и оборонной промышленности между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали» обменялись министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министр обороны Сомали Абдулкадир Мохамед Нур.