Обращение со мной было хорошим - обвиняемый Давид Аллахвердян

БАКУ /Trend/ - На судебном процессе, состоявшемся в Бакинском военном суде 6 марта, обвиняемый Давид Аллахвердян в ходе дачи показаний заявил, что ответил на все вопросы во время предварительного следствия и продолжит отвечать на них в ходе судебного следствия.

Как сообщает Trend, он сказал, что обращение с ним было гуманным.

"Обращение со мной было гуманным, хорошим, и за это я благодарен. Теперь я готов ответить на все вопросы", - сказал Аллахвердян.

Отметим, что судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении, продолжится 10 марта.