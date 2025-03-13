Президент Ильхам Алиев вручил Фатиху Биролю орден «Достлуг»

БАКУ /Trend/ - 13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля.

Как сообщает Trend, сначала глава государства вручил Фатиху Биролю орден «Достлуг».

Фатих Бироль награжден этим орденом за поддержку председательства Азербайджана на СОР29 и плодотворное сотрудничество в продвижении его инициатив, связанных с глобальным изменением климата.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Фатиха Бироля за сотрудничество с нашей страной и поддержку, оказанную на СОР29.

Фатих Бироль, в свою очередь, сказал, что очень гордится награждением орденом «Достлуг».