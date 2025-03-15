Состоялся телефонный разговор Президента Ильхама Алиева с президентами России, Беларуси и Таджикистана

БАКУ/ Trend/ - 15 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, проводящие неформальную встречу в Москве, позвонили Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, передает Trend.

В ходе разговора, прошедшего в теплой и дружеской атмосфере, президенты провели обмен мнениями о дальнейшем развитии межгосударственных отношений.

Владимир Путин пригласил главу нашего государства на торжественные мероприятия, которые пройдут в Москве по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приглашение.

Главы государств условились встретиться в Москве на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.