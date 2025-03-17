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Президент Германии совершит визит на Южный Кавказ

Политика Материалы 17 марта 2025 14:00 (UTC +04:00)
Президент Германии совершит визит на Южный Кавказ
Фото: Пресс-служба Президента Германии

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Азербайджан и Армению, сообщает Trend.

По информации из администрации президента, визит состоится с 30 марта по 2 апреля. Президента будет сопровождать первая леди страны Эльке Бюденбендер. Это будет первый визит федерального президента в обе страны.

"В ходе визита в Азербайджан Федеральный президент посетит исторический центр Баку, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и проведет беседу о межконфессиональном взаимопонимании и толерантности с религиозными лидерами христиан, мусульман и евреев", — говорится в сообщении канцелярии Штайнмайера.

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