Президент Германии совершит визит на Южный Кавказ

БАКУ /Trend/ - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Азербайджан и Армению, сообщает Trend.

По информации из администрации президента, визит состоится с 30 марта по 2 апреля. Президента будет сопровождать первая леди страны Эльке Бюденбендер. Это будет первый визит федерального президента в обе страны.

"В ходе визита в Азербайджан Федеральный президент посетит исторический центр Баку, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и проведет беседу о межконфессиональном взаимопонимании и толерантности с религиозными лидерами христиан, мусульман и евреев", — говорится в сообщении канцелярии Штайнмайера.