Великобритания призывает Азербайджан и Армению ускорить подписание мирного соглашения

БАКУ /Trend/ - Государственный секретарь Великобритании по иностранным делам, делам содружества и развития Дэвид Лэмми приветствовал завершение переговоров по тексту проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, сообщает Trend.

"Армения и Азербайджан завершили переговоры по историческому мирному соглашению. Мы приветствуем это достижение и призываем обе стороны как можно скорее приступить к подписанию", - сказал Лэмми, выступая перед парламентом.

Напомним, что 13 марта в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"В то же время мы еще раз обращаем внимание на долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана, согласно которой главным условием подписания переговорного текста является внесение поправок в конституцию Армении с целью устранения посягательств на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом мы подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и недееспособной Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации между двумя странами", - говорилось в сообщении МИД.