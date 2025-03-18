Обсуждено сотрудничество Азербайджана с Боснией и Герцеговиной в оборонной промышленности

БАКУ /Trend/ - 18 марта министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики Вугар Мустафаев встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с заместителем председателя Совета министров и министром обороны Боснии и Герцеговины Зуканом Хелезом.

Как сообщили Trend в министерстве, тепло приветствовавший гостей министр В.Мустафаев подробно проинформировал о развитии оборонной промышленности Азербайджана.

Министр рассказал о военной продукции, производимой в нашей стране, и подчеркнул, что производственные предприятия успешно работают в соответствии с требованиями современности. Он отметил, что оборонная промышленность Азербайджана добилась больших успехов на международном уровне.

З.Хелез, в свою очередь, выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и проявленным гостеприимством.

Он подчеркнул важность расширения связей между двумя странами в военно-технической сфере, отметил важность взаимного сотрудничества со структурами оборонной промышленности Азербайджана.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами в области оборонной промышленности, состоялся обмен мнениями по другим интересующим вопросам.

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