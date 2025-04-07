Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 6-7 апреля правительственная делегация Азербайджанской Республики во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчином Рафиевым посетила с визитом Республику Гвинея-Бисау с целью расширения двустороннего сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, а также укрепления партнерства в рамках международных организаций.

Как сообщили Trend в Министерстве иностранных дел, в рамках визита азербайджанскую делегацию принял Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

В рамках визита также состоялись встречи азербайджанской делегации с премьер-министром Руи Дуарте Баррушем и министром иностранных дел, международного сотрудничества и общин Карлушем Пинту Перейрой.

Азербайджанская делегация также провела встречу с делегацией, возглавляемой министром экономики, планирования и региональной интеграции Гвинеи-Бисау Суарешом Самбу. Во встрече принимали участие руководители ряда структур этой страны, в том числе главы учреждений, курирующих вопросы охраны окружающей среды и биоразнообразия, природных ресурсов, сельского хозяйства, обороны, а также представители государственной нефтяной компании Petroguin.

В ходе встреч говорилось, что за последние годы двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау приобрело более интенсивный характер, отмечалась необходимость развития партнерства в таких сферах, как нефть и газ, «зеленая» энергетика, сельское хозяйство, рыболовство, гуманитарная сфера и образование, подчеркивалась важность создания договорно-правовой базы для двусторонних отношений.

Кроме того, в рамках визита состоялся первый раунд политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел, международного сотрудничества и общин Республики Гвинея-Бисау. Азербайджанскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, а Гвинеи-Бисау – государственный секретарь по международному сотрудничеству Фатумата Жау.

В ходе политических консультаций были обсуждены вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ООН, Движения неприсоединения, ОИС и других международных организаций.

В состав правительственной делегации вошли представители министерств иностранных дел, обороны, оборонной промышленности, экономики, сельского хозяйства, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, Государственной нефтяной компании (SOCAR), Агентства по продвижению инвестиций Азербайджана и ЗАО Azergold.