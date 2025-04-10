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Дональд Трамп поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 10 апреля 2025 18:31 (UTC +04:00)
Дональд Трамп поздравил Президента Ильхама Алиева
Фото: Дональд Трамп / Instagram

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

"Уважаемый господин Президент,

От имени Соединенных Штатов желаю Вам и всему народу Азербайджана красочного Новруза. Это праздник мира, процветания и всеобщего обновления.

У наших стран долгая история совместной работы. Надеюсь, в ближайшие годы мы сделаем шаги навстречу великим свершениям. Я благодарен Азербайджану за поддержку и дружбу в отношении нашего партнера Израиля и приветствую шаги, которые вы и Армения предпринимаете для установления мира в регионе.

Надеюсь на совместную работу с Вами, поскольку наши страны стремятся к успеху. Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана", - говорится в письме.

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