Дональд Трамп поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

"Уважаемый господин Президент,

От имени Соединенных Штатов желаю Вам и всему народу Азербайджана красочного Новруза. Это праздник мира, процветания и всеобщего обновления.

У наших стран долгая история совместной работы. Надеюсь, в ближайшие годы мы сделаем шаги навстречу великим свершениям. Я благодарен Азербайджану за поддержку и дружбу в отношении нашего партнера Израиля и приветствую шаги, которые вы и Армения предпринимаете для установления мира в регионе.

Надеюсь на совместную работу с Вами, поскольку наши страны стремятся к успеху. Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана", - говорится в письме.