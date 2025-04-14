Спикер Милли Меджлиса обсудила с румынским коллегой восстановление прав западных азербайджанцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 апреля спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с прибывшей в нашу страну делегацией во главе с временно исполняющим обязанности спикера Сената Парламента Румынии Мирчей Абрудяном.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова, тепло приветствовав гостя и возглавляемую им делегацию, выразила уверенность в том, что визит станет очередным вкладом в развитие сотрудничества между двумя странами и парламентами. Она напомнила, что Румыния стала вторым государством в мире и первой страной ЕС, признавшей независимость Азербайджана.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень достигнутого стратегического партнёрства между Азербайджаном и Румынией, подчеркнули значимость визитов на высоком уровне для углубления двусторонних отношений.

Стороны обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия, подчеркнули значительную роль групп дружбы, а также важность установления прямых связей между парламентскими комитетами. Спикер также отметила продуктивное сотрудничество Азербайджана и Румынии в рамках международных организаций.

Спикер Милли Меджлиса также информировала гостей о текущей ситуации в регионе, сложившейся после Отечественной войны, о борьбе Азербайджана с давлением и намеренной дезинформацией со стороны некоторых европейских государств, с которыми наша страна столкнулась после того, как самостоятельно исполнила резолюции Совбеза ООН и восстановила собственные территориальную целостность и независимость, и о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Как она заметила, уже согласован текст мирного договора между двумя государствами. Однако подписанию этого договора мешают два обстоятельства. Это – содержащиеся в преамбуле к Конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану и Минская Группа ОБСЕ, которая долгие годы занималась решением проблемы, и в деятельности которой отпала необходимость. После решения и этих вопросов больше не останется препятствий к подписанию мирного договора между двумя странами.

На встрече также говорилось о строительных и восстановительных работах, которые Азербайджан ведёт на освобождённых им территориях, о проектах "Умный город" и "Умное село", о возвращении жителей в родные места и об обеспечении восстановления прав Западных азербайджанцев.

Временно исполняющий обязанности спикера Сената Парламента Румынии Мирча Абрудян выразил признательность за искренний приём, и отметил большой потенциал развития сотрудничества между Азербайджаном и Румынией во множестве областей.

Гость заявил, что его страна всегда признавала территориальную целостность Азербайджана, защищала нашу страну в международных организациях, включая ПАСЕ, и поддерживает мирный план касательно Армении. Он выразил веру в скорейшее подписание мирного договора и уверенность в том, что это событие обеспечит региону блестящее будущее.

Затронув успешное сотрудничество с Азербайджаном в энергетической, транспортной и прочих сферах, гость упомянул подписание меморандума о взаимопонимании о применении в Румынии опыта Asan Xidmət и изучении соответствующего опыта.

На встрече также состоялись обсуждения других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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