Расширен перечень предметов, относящихся к культурному достоянию Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в «Правила импорта, экспорта и транзита культурных ценностей из Азербайджана».

Согласно изменениям, наряду с уникальными старинными коллекциями, значимые предметы (в том числе мебель, музыкальные инструменты и т.д.), относящиеся к периоду до 1960 года, будут считаться культурным достоянием Азербайджана.

Согласно прежним правилам, старинные уникальные коллекции и предметы музейного значения с более чем тридцатилетней историей (в том числе мебель, музыкальные инструменты и т.д.) считались культурным достоянием Азербайджана.

Кроме того, прежде, согласно пункту 3.3, требования правил не распространялись на сувениры массового производства.

Изменения внесены и в этот пункт правил. Согласно изменениям, требования к предметам массового и серийного производства, созданным после 1960 года, или независимо от даты создания, согласно результатам экспертизы, предусмотренным статьей 30.4 закона "О культуре", не будет применяться к культурным продуктам (включая сувениры), не включенным в список охраняемого культурного достояния.

Согласно новому приложению, серийный номер, имя изготовителя или авторская информация, дата создания продукта или справка о результате экспертизы, записанные на культурных продуктах, упомянутых в пункте 3.3 правил, являются основанием для их экспорта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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