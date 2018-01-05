Расширен перечень предметов, относящихся к культурному достоянию Азербайджана

5 января 2018 19:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в «Правила импорта, экспорта и транзита культурных ценностей из Азербайджана».

Согласно изменениям, наряду с уникальными старинными коллекциями, значимые предметы (в том числе мебель, музыкальные инструменты и т.д.), относящиеся к периоду до 1960 года, будут считаться культурным достоянием Азербайджана.

Согласно прежним правилам, старинные уникальные коллекции и предметы музейного значения с более чем тридцатилетней историей (в том числе мебель, музыкальные инструменты и т.д.) считались культурным достоянием Азербайджана.

Кроме того, прежде, согласно пункту 3.3, требования правил не распространялись на сувениры массового производства.

Изменения внесены и в этот пункт правил. Согласно изменениям, требования к предметам массового и серийного производства, созданным после 1960 года, или независимо от даты создания, согласно результатам экспертизы, предусмотренным статьей 30.4 закона "О культуре", не будет применяться к культурным продуктам (включая сувениры), не включенным в список охраняемого культурного достояния.

Согласно новому приложению, серийный номер, имя изготовителя или авторская информация, дата создания продукта или справка о результате экспертизы, записанные на культурных продуктах, упомянутых в пункте 3.3 правил, являются основанием для их экспорта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Страны ОБСЕ не принимают активного участия в решении нагорно-карабахского конфликта - эксперт
Точка зрения 20:25
В Каспийском море произошло землетрясение
Общество 19:47
Азербайджанская компания проведет аудит ГЭС в Кыргызстане
Бизнес 10:04
Болгария ожидает увеличения потока туристов из Азербайджана – консул (ФОТО)
Туризм 08:00
Израильские компании обсуждают возможность создания производства в Азербайджане (ФОТО)
Экономика 4 января 22:43
Молдова, как председатель ГУАМ, намерена поставить вопрос урегулирования карабахского конфликта на ГА ООН
Нагорно-карабахский конфликт 4 января 18:54
Чехия будет закупать азербайджанские нефтепродукты
Энергетика 4 января 18:44
Известный блог путешествий включил в свой список один из районов Азербайджана
Общество 4 января 18:19
Болгария ожидает увеличения потока туристов из Азербайджана – консул
Туризм 4 января 18:10
Азербайджан и ЕС определили дату переговоров по авиационному соглашению
Азербайджан 3 января 18:05
Иран и Азербайджан имеют крепкие отношения - первый вице-президент
Политика 3 января 14:57
Азербайджан в 2018 г. удовлетворит почти 100% потребностей Грузии в газе
Энергетика 3 января 13:49
Росавиация отозвала допуск на выполнение двух рейсов в Азербайджан
Туризм 3 января 12:00
Статус проектов "Южного газового коридора" на декабрь 2017 года
Энергетика 3 января 11:40
В Азербайджане растет число женщин-предпринимателей
Экономика 2 января 17:50
В Азербайджане сократилась смертность от талассемии и гемофилии
Общество 2 января 15:44
Азербайджан может перенять опыт Чехии по сохранению водных ресурсов
Бизнес 2 января 15:09
Логистика – одно из приоритетных направлений для сотрудничества между Азербайджаном и Чехией
Бизнес 2 января 14:23