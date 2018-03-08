Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

8 марта 2018 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами ночью и утром туман, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

К вечеру прогнозируется дождь, который местами будет интенсивным. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью составит 4-7, днем - 8-12 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике временами ожидается дождь, в горах - снег. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 2-7, днем - 10-15 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкендинском, Шушинском, Ходжалинском, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачынском, Келбаджарском, Дашкесан-Гедабекском районах временами будут осадки, снег, в отдельных местах туман. Западный ветер днем местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 6-10 градусов тепла.

В Газахском, Гянджинском, Гёранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джабраильском районах временами ожидается дождь, местами туман. Западный ветер днем местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - -14 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах временами ожидается дождь, в горных районах - снег, местами туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 3-8 градусов тепла.

В Центральном Аране: Мингячевире, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах местами ночью и утром туман, морось, в течение дня временами ожидается дождь. Западный ветер днем в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 10-15 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах преимущественно без осадков. В горах - туман, вечером ожидается морось, в течение дня временами дождь. Северо-восточный ветер днем в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 5-7, днем - 9-13 градусов тепла, в горах ночью - 2-5, днем - 7-11 градусов тепла.

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