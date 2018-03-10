В Агджабединском районе Азербайджана обнаружили 580 патронов (ФОТО)

10 марта 2018 21:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Агджабединском районе Азербайджана были обнаружены 580 патронов и два автоматных магазина, сообщили Trend в субботу в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Отмечается, что патроны и магазины были обнаружены в канале на территории села Юхары Саламбейли Агджабединского района.

При осмотре специалистами Агентства канала Юхары Карабах на вышеуказанной территории были обнаружены 480 патронов калибра 5,45мм и 100 патронов калибра 7,62мм, а также два пустых автоматных магазина, после чего перенесены на специальную территорию для уничтожения.

В связи с повышением уровня воды в канале операция была приостановлена, продолжить опрацию планируется завтра.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Физулинском районе Азербайджана обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
Происшествия 6 марта 06:00
В Баку обнаружен минометный снаряд (ФОТО)
Общество 1 марта 01:33
В Тертерском районе Азербайджана обнаружен минометный снаряд (ФОТО)
Происшествия 25 февраля 20:50
В Тертерском районе Азербайджана обезврежена противотанковая мина (ФОТО)
Общество 21 февраля 18:25
В Тертерском районе Азербайджана обнаружен боеприпас (ФОТО)
Общество 12 февраля 01:42
В Агджебединском районе Азербайджана обнаружены четыре НБП
Общество 1 февраля 23:18
На территории завода в Сумгайыте найдено 20 артиллерийских снарядов (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 23 января 17:18
В Тертерском районе Азербайджана найден боеприпас (ФОТО)
Происшествия 20 января 21:26
В освобожденном селе Джоджуг Марджанлы найдено и обезврежено 166 мин - агентство
Нагорно-карабахский конфликт 6 января 16:55
В Азербайджане обезврежено 35 356 мин и неразорвавшихся боеприпасов - агентство
Общество 6 января 16:02
В Джоджуг Марджанлы полностью очищена территория площадью 4 500 кв.м (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 17 декабря 2017 17:49
В Джоджуг Марджанлы полностью очищена территория площадью 15900 кв.м (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 13 декабря 2017 02:27
В Джоджуг Марджанлы полностью очищена территория площадью 13 000 кв.м (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 10 декабря 2017 19:27
В Джоджуг Марджанлы полностью очищена территория площадью 25100 кв.м (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 9 декабря 2017 02:34
В Джоджуг Марджанлы полностью очищена территория площадью 28 900 кв.м (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 6 декабря 2017 01:42
В Джоджуг Марджанлы обнаружены девять неразорвавшихся боеприпасов (ФОТО)
Общество 5 декабря 2017 08:03
В Джоджуг Марджанлы полностью очищена территория площадью 42100 кв.м (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 3 декабря 2017 21:41
В Джоджуг Марджанлы полностью очищена территория площадью 51600 кв.м (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 2 декабря 2017 20:52