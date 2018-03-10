В Агджабединском районе Азербайджана обнаружили 580 патронов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агджабединском районе Азербайджана были обнаружены 580 патронов и два автоматных магазина, сообщили Trend в субботу в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Отмечается, что патроны и магазины были обнаружены в канале на территории села Юхары Саламбейли Агджабединского района.

При осмотре специалистами Агентства канала Юхары Карабах на вышеуказанной территории были обнаружены 480 патронов калибра 5,45мм и 100 патронов калибра 7,62мм, а также два пустых автоматных магазина, после чего перенесены на специальную территорию для уничтожения.

В связи с повышением уровня воды в канале операция была приостановлена, продолжить опрацию планируется завтра.

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