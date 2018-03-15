В Баку прошла церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике.

Церемония была посвящена объединению всех видов гимнастики под лозунгом "Гимнастика - голос будущего".

Федерация гимнастики Азербайджана, избравшая своей целью пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, решила обратиться с призывом к зрителям при помощи церемонии.

Старт церемонии открытия дал Гимн Азербайджана в исполнении 12-летней Фидан, являющейся, несмотря на свой юный возраст, участницей множества международных фестивалей и внесенная в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

Затем сцена была отдана в распоряжение гимнастов, продемонстрировавших под динамичную музыку различные гимнастические элементы. Этими выступлениями завершился первый день турнира.

В четверг в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике. Азербайджан в соревнованиях по мужской гимнастике представляют Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Марина Некрасова, Мария Смирнова и Юлия Иншина.

Всего в соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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