На таможенной границе в Азербайджане изъято 52 килограмма героина (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Таможенники Азербайджана пресекли попытку проведения через таможенную границу страны в Европу большого количества наркотических средств, говорится в понедельник в сообщении Государственного таможенного комитета.

На таможенном управлении Астаринского района при пересечении на автомобиле ирано-азербайджанской границы был задержан гражданин Ирана Арджомандзаде Голамреза Мохаммед Али.

При проведении устного допроса ему был задан вопрос о наличии в его автомобиле наркотических средств, психотропных веществ. Он сказал, что в транспортном средстве отсутствуют какие-либо запрещенные предметы.

После этого на транспортном средстве был проведен осмотр привлечением собаки кинологической службы.

В результате осмотра машины были обнаружены пакеты, внутри которых находилось наркотическое средство светло-коричневого цвета – героин.

Общий вес героина вместе с упаковкой составил 52 килограмма 390 грамм.

По факту ведется расследование.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.