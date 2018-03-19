На таможенной границе в Азербайджане изъято 52 килограмма героина (ФОТО)

19 марта 2018 22:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Таможенники Азербайджана пресекли попытку проведения через таможенную границу страны в Европу большого количества наркотических средств, говорится в понедельник в сообщении Государственного таможенного комитета.

На таможенном управлении Астаринского района при пересечении на автомобиле ирано-азербайджанской границы был задержан гражданин Ирана Арджомандзаде Голамреза Мохаммед Али.

При проведении устного допроса ему был задан вопрос о наличии в его автомобиле наркотических средств, психотропных веществ. Он сказал, что в транспортном средстве отсутствуют какие-либо запрещенные предметы.

После этого на транспортном средстве был проведен осмотр привлечением собаки кинологической службы.

В результате осмотра машины были обнаружены пакеты, внутри которых находилось наркотическое средство светло-коричневого цвета – героин.

Общий вес героина вместе с упаковкой составил 52 килограмма 390 грамм.

По факту ведется расследование.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Главное таможенное управление Баку завтра будет работать в обычном режиме
Экономика 16 марта 20:53
ГТК Азербайджана выявил факты уклонения от уплаты налогов некоторыми грузоперевозчиками
Бизнес 2 марта 15:37
Более 60% экспорта Азербайджана пришлось на 5 стран
Экономика 19 февраля 11:46
Азербайджан почти на треть увеличил экспорт
Бизнес 19 февраля 11:02
Госкомтаможни Азербайджана предлагает частным компаниям мониторить таможенные процессы
Бизнес 2 февраля 14:49
Азербайджан усилит борьбу с контрабандой сигарет
Бизнес 19 января 12:20
Почему отличаются статданные по экспорту нефти у SOCAR и Госкомтаможни Азербайджана?
Бизнес 19 января 11:16
Госкомтаможни Азербайджана внес ясность в вопрос объединения с минналогов
Бизнес 19 января 11:15
В Азербайджане растет число компаний-участников таможенного "зеленого коридора"
Бизнес 19 января 11:04
Айдын Алиев: В 2017 году таможенные органы Азербайджана успешно боролись с контрабандой
Бизнес 19 января 10:55
Госкомтаможни объяснил причины роста импорта в Азербайджане
Бизнес 19 января 10:52
Азербайджан более чем вдвое увеличил импорт автомобилей
Бизнес 15 января 15:21
В Азербайджане вступили в силу новые таможенные пошлины
Бизнес 2 января 11:02
Товарооборот Азербайджана с Италией превысил $4 млрд
Бизнес 13 декабря 2017 12:23
Профицит торгового баланса Азербайджана составил около $5 млрд
Бизнес 13 декабря 2017 10:48
Таможенные поступления в госбюджет Азербайджана выросли почти на 16%
Бизнес 6 декабря 2017 20:09
Азербайджан повышает таможенные пошлины на импорт легковых автомобилей
Бизнес 24 ноября 2017 14:09
Италия продолжает оставаться основным торговым партнером Азербайджана
Бизнес 14 ноября 2017 13:43