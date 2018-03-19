AS Group Investment сдала жителям один из корпусов премиального жилого комплекса Renessans Palace (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ключи от квартир в премиальном жилом комплексе Renessans Palace, воздвигнутого компанией AS Group Investment в Ясамальском районе города Баку, были вручены их владельцам, сообщает компания в понедельник.

Первый из четырех корпусов комплекса был сдан для проведения ремонта владельцам квартир 17 марта.

Для вручения ключей в корпусе, готовом для ремонтных работ, была проведена с участием владельцев квартир специальная церемония, состоящая из официальной и художественных частей. На церемонии представители компании AS Group Investment сообщили жильцам об условиях, созданных для ремонта квартир, а также о правилах безопасности, которых необходимо придерживаться.

Как отмечается, с периодичностью в два месяца до осени предусмотрена сдача всех корпусов для проведения ремонтных работ. После церемонии Grand Opening (Большое открытие), проведение которой предусмотрено в сентябре, будет разрешено проживание в премиальном жилом комплексе Renessans Palace.

Жилой комплекс Renessans Palace, возведенный с соблюдением всех требований предъявляемых к инфраструктуре, качеству и другим характеристикам премиального сегмента, состоит из четырех корпусов, 20 блоков и 1 084 квартир. Половина территории жилого комплекса, расположенного на трех гектарах будет отдана под закрытый парк лесного типа. На каждом этаже корпусов расположено максимум четыре квартиры. В каждом блоке установлено три лифта, марки Mistubishi. Высота квартир превышает стандарт, и составляет 3,45 метра. Внешние стены комплекса воздвигнуты из термоблоков, что обеспечивает в квартирах летом прохладу, а зимой тепло. А это означает более чем 40-процентную экономию энергии. Окна в комплексе изоляционные и четырехкамерные, что обеспечивают защиту от шума и холода бакинского ветра.

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