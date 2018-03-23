Отношения между Израилем и Азербайджаном будут развиваться и дальше - первый вице-мэр Акко

БАКУ /Trend/ - Дружба между Азербайджаном и Израилем крепнет с каждым годом, сказал в интервью израильскому порталу STMEGI первый вице-мэр Акко и вице-президент Еврейского национального фонда (Керен Каэмет ле-Исраэль) Зеев Нойман.

Нойман отметил, что он удовлетворен нынешним уровнем азербайджано-израильских отношений.

"Я вижу, как с каждым годом крепнет дружба между Азербайджаном и Израилем. Нет никакого сомнения, что отношения двух стран будут только углубляться и развиваться. Пользуясь случаем, хочу поздравить народы Израиля и Азербайджана с замечательными весенними праздниками Новруз байрам и Песах, пожелать им мира и благополучия", - сказал Нойман.

По его словам, выходцы из Азербайджана, возможно, лучше всех интегрировались в израильскую жизнь.

"Большое количество депутатов горсоветов и заместителей мэров городов родились и выросли в Азербайджане. В каждом университете Израиля, в каждой больнице можно встретить выходцев из "Страны огней". Меньше года назад международная ассоциация Израиль - Азербайджан «АзИз» проводила в Кнессете (парламент Израиля) мероприятие, посвященное достижениям выходцев из Азербайджана. Это было потрясающее мероприятие. Среди выходцев из Азербайджана были чемпион Израиля и профессора, поэты и фотографы, музыканты и общественные деятели. Уверен, не существует сферы деятельности, в которую не интегрировались бы выходцы из Азербайджана", - сказал Нойман.

Первый вице-мэр Акко отметил, что в городе постоянно проводятся различные мероприятия, связанные с Азербайджаном.

"В городе Акко постоянно проходят различные мероприятия, организуемые общиной выходцев из Азербайджана. Вот и этот год мы начинаем с большого праздничного концерта в главном зале города, который состоится 27 марта. Концерт приурочен к двум главным весенним праздникам: Новруз байрам и еврейской Пасхе. Кроме многочисленных израильских артистов в концерте примет участие и азербайджанский певец Талыб Тале вместе со своей группой", - сказал он.

Нойман также поделился воспоминаниями о своей поездке в Азербайджан в составе израильской делегации в июле 2015 года.

"Я был приглашен в Азербайджан для того, чтобы принять участие в церемонии подписания договора о городах-побратимах. Ими стали Афула и Мингячевир. В этой поездке я познакомился с мэрами городов Азербайджана и их заместителями, что создало возможность для дальнейшего обмена опытом. С делегацией мы посетили древнюю Гянджу и современный горнолыжный курорт в Габале, индустриальный Мингячевир и романтичный Шеки, старинные винные погреба Гекгеля и Баку, вобравшего в себя прелесть всех уголков Азербайджана и всё разнообразие его архитектуры и неповторимой кухни. Но, пожалуй, главная достопримечательность Азербайджана - Центр Гейдара Алиева. Поразила меня невероятная архитектура и уникальные музейные экспозиции - квинтэссенция истории и культуры этой прекрасной страны, теплота и гостеприимство людей. Я влюбился в эту страну и обязательно туда вернусь", - сказал Нойман.

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