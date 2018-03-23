Завтра в Баку будет до 16 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Утром местами будет слабый туман, умеренный южный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-5, днем 12-17 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 740 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но вечером в некоторых западных районах временами ожидаются дожди.

В отдельных местах - туман, западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 4-9, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.

Вечером 24-го и 25 марта в основном в северных и западных районах ожидаются дожди, местами интенсивные, возможен град. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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