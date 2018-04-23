Азербайджанские гимнастки вышли в финалы AGF Junior Trophy

23 апреля 2018 22:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки будут представлены во всех четырех финалах юношеского турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy, проходящем в Баку.

По итогам квалификационных соревнований Арзу Джалилова вышла в финалы по упражнениям с булавами и лентой, Нармина Самедова - в финал с мячом, а Дарья Фаршбафшахрияри - в финал с обручем.

Отметим, что финалы AGF Junior Trophy пройдут во вторник.

В понедельник в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования международного турнира AGF Junior Trophy.

Сегодня состоялись квалификационные соревнования в индивидуальном порядке. По итогам дня были определены победители в командном зачете, а также финалистки по отдельным снарядам.

Всего в турнире принимают участие представители 18 стран.

(Автор: Анвар Мамедов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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