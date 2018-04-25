Уменьшилось число граждан Азербайджана, посещающих Турцию, Грузию и РФ - СТАТИСТИКА

25 апреля 2018 07:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны в январе-марте 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 2,4% и составило 943,3 тысяч.

31,6% граждан Азербайджана посетили Грузию, 27,2% - Иран, 21,8% - Россию, 12,3% - Турцию, 1,8% - Украину, 1,5% - ОАЭ, 3,8% - другие страны. Больше половины посетивших за указанный период зарубежные страны – 69,9%, составляют мужчины, остальные 30,1% - женщины.

Число граждан Азербайджана, посетивших за этот период Иран, увеличилось на 5,9%, посетивших Турцию уменьшилось на 21,6%, Грузию – 7,4%, РФ – 0,1%.

79,7% посещающих зарубежные страны граждан Азербайджана воспользовались железной дорогой и автомобилями, 19,4% - воздушным транспортом, 0,9% - водным транспортом.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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