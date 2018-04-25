Азербайджан поможет Ульяновской области РФ модернизировать сферу оказания услуг гражданам

В рамках меморандума стороны будут сотрудничать в сфере предоставления госуслуг, переподготовки кадров и повышения их квалификации, в разработке и реализации совместных проектов и различных мероприятий.

Российская сторона на этой неделе ознакомилась в Азербайджане с работой центров Службы ASAN и "Волонтеров ASAN", изучила принципы организации call-центра, выездного сервиса ASAN и ASAN-поезда, а также посетили Центры упрощенной поддержки малого бизнеса ABAD.

"Мы давно интересовались безупречной организацией работы центров по предоставлению услуг в Азербайджане. В республике реализуется множество интересных проектов. В частности, планируем внедрить новый формат мониторинга качества предоставления услуг, в целом изменить подход к предоставлению услуг. Уверена, наше сотрудничество позволит не только повысить качество оказываемых услуг в многофункциональных центрах, но и сделать доступными для граждан многие услуги, повысить скорость их предоставления", — сказала директор ОГКУ "Правительство для граждан" Светлана Опенышева.

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