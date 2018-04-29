Дети наблюдают за соревнованиями Кубка мира в Баку с большим интересом – зритель

БАКУ /Trend/ - Дети наблюдают за соревнованиями Кубка мира по художественной гимнастике с большим интересом, сказал в воскресенье Trend зритель Олег Буглов, который пришел в Национальную арену гимнастики в Баку вместе с дочерью.

"Второй раз приходим посмотреть соревнования. Дочка занимается аэробикой, и я привел ее с целью показать, как проходят выступления гимнасток, чтобы стимулировать и вдохновить на занятия спортом. Она и сама признается, что ей очень интересно", - добавил он.

Олег Буглов также отметил, что Кубок мира организован на высоком уровне.

"Немаловажный фактор, что в зале много болельщиков, они помогают и поддерживают спортсменов", - сказал зритель.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - в индивидуальных упражнениях и два - в групповых выступлениях) и определятся победители в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

Азербайджан сегодня представляет групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который стартовал в пятницу, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, а 83 гимнастки соревнуются в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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