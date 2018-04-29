В гонке Гран-при Азербайджана Формулы 1 произошла необычная авария (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В основной гонке Гран-при Азербайджана Формулы 1 в воскресенье произошла необычная авария.
Неудачно завершилась борьба пилотов Red Bull Racing. Пилот команды Red Bull Racing Макс Фретсапенн выбрал неправильную траекторию и столкнулся с болидом пилота этой же команды Даниэлем Риккардо, застав его врасплох.
Таким образом, оба пилота выбыли из гонки Формулы 1.
В пятницу в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 Гран-при Азербайджана.
Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров.
Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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