В гонке Гран-при Азербайджана Формулы 1 произошла необычная авария (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В основной гонке Гран-при Азербайджана Формулы 1 в воскресенье произошла необычная авария.

Неудачно завершилась борьба пилотов Red Bull Racing. Пилот команды Red Bull Racing Макс Фретсапенн выбрал неправильную траекторию и столкнулся с болидом пилота этой же команды Даниэлем Риккардо, застав его врасплох.

Таким образом, оба пилота выбыли из гонки Формулы 1.

В пятницу в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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