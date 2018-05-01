На некоторых автодорогах Азербайджана зарегистрированы новые случаи оползней и обвалов

1 мая 2018 20:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На некоторых автомобильных дорогах Азербайджана зарегистрированы новые локальные процессы оползней и обвалов.

Об этом во вторник сказал Trend начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По его словам, на 27-29-м километре дороги Лянкяран-Лерик в Лерикском районе под влиянием атмосферных осадков и техногенных факторов наблюдаются новые локальные процессы оползня и обвалов. Относительная активность в динамике оползневого процесса под влиянием атмосферных осадков и техногенных факторов зарегистрирована на 45-47-м километре автомобильной дороги Лерик-Гошмальян-Кельвез, а на участке на 10-м километре - под влиянием естественных факторов.

По словам специалиста, на оползневых участках в Масаллинском районе, на 13-15, 7-16, 24-26-м километрах дороги Масаллы-Ярдымлы под влиянием естественных факторов активизировались оползни. На оползневом участке Садатлы в Джалилабадском районе зарегистрирована активность, на 17-м километре дороги Джалилабад-Дженган-Солтанкенд под влиянием атмосферных осадков наблюдался рост параметров оползневой зоны.

Гаралов сказал, что наблюдалась активность на оползневом участке в Гедабекском районе, на оползневом участке на дороге Хызы-Алтыагадж.

По его словам, в течение апреля на 132-156-м километрах магистральной дороги Баку-Агсу произошли случаи обвала и проседания. На 2-11, 23-24, 27-29-м километрах автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы активизировался оползневый процесс, также в некоторых местах вдоль дороги были обнаружены локальные оползневые участки.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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