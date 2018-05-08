Завтра в Баку до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Ночью местами слабый туман, морось. Южный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 14-18, днем - 25-30 градусов тепла, в Баку ночью - 15-17, днем - 27-29 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 750 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем - 45-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пришаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) в первой половине дня ожидается солнечная погода, во второй половине – переменная облачность, южный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным ветром. Температура морской воды 14-16 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) в первой половине дня ожидается солнечная погода, во второй половине дня переменная облачность. Слабый южный ветер во второй половине дня сменится умеренным северным, северо-восточным ветром. Температура морской воды 18-19 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные, грозовые дожди, в отдельных западных районах сильные. Ночью и утром в отдельных местах туман, восточный ветер.

Ночью 14-19, днем 27-32, в горах ночью 10-15, днем 15-20 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается слабые и умеренные колебания метеорологических факторов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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