Обнародована дата сдачи в эксплуатацию новой платной дороги в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Летом завершится строительство автомобильной дороги Алят - Астара - государственная граница с Ираном.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, новая дорога, которая строится параллельно нынешней дороге Алят-Астара, значительно сократит расстояние.

"Планируется сделать данную дорогу платной", - сказал представитель агентства.

Наджафли сказал, что строительство дороги ведется ускоренными темпами, на большей части дороги работы уже полностью завершены.

"В целом дорогу планируется сдать в эксплуатацию в июле-августе", - сказал Наджафли.

Наджафли добавил, что общая протяженность дороги составляет 204 километра.

"Во избежание возникновения каких-либо препятствий были проведены работы по установке ограждений вдоль дороги", - добавил Наджафли.

Отметим, что в настоящее время протяженность автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном составляет 243 километра.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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