Обнародована дата сдачи в эксплуатацию новой платной дороги в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Летом завершится строительство автомобильной дороги Алят - Астара - государственная граница с Ираном.
Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
По его словам, новая дорога, которая строится параллельно нынешней дороге Алят-Астара, значительно сократит расстояние.
"Планируется сделать данную дорогу платной", - сказал представитель агентства.
Наджафли сказал, что строительство дороги ведется ускоренными темпами, на большей части дороги работы уже полностью завершены.
"В целом дорогу планируется сдать в эксплуатацию в июле-августе", - сказал Наджафли.
Наджафли добавил, что общая протяженность дороги составляет 204 километра.
"Во избежание возникновения каких-либо препятствий были проведены работы по установке ограждений вдоль дороги", - добавил Наджафли.
Отметим, что в настоящее время протяженность автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном составляет 243 километра.
(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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