Минэкологии продолжает бороться с незаконной вырубкой деревьев в Баку

БАКУ /Trend/ - Сотрудники департамента экологии и природных ресурсов г. Баку расследовали информацию, поступившую в министерство экологии и природных ресурсов в связи с вырубкой деревьев по ул. Мухаммеда Хади в Хатаинском районе, говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

В ходе осмотра указанной территории был выявлен факт вырубки ивы диаметром 38-42 см и нанесения природе ущерба в размере 1500 манатов.

Для установления нарушителя закона в Хатаинский РУП было направлено письмо, а также было предпринято обращение в Хатаинскую районную прокуратуру для принятия мер в отношении виновника и дачи правовой оценки вопросу.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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