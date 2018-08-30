В Баку оштрафованы владельцы объектов, действующих рядом с пляжами

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Департамента экологии и природных ресурсов Баку министерства экологии и природных ресурсов и Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана продолжают рейды на прибрежной полосе Каспийского моря, говорится в четверг в сообщении минэкологии.

В ходе рейда стало известно, что мусор на пляжах "Гюнеш", "Пальма", расположенных на морском побережье в поселке Пиршагы Сабунчинского района, а также вблизи кафе, действующего на левой стороне дороги Мехдиабад-Пиршагы, собирался в кучу и не вывозился в соответствие с законодательством.

По факту в отношении владельцев объектов Физули Мехтиева, Эльвина Гасанова и Гусейна Сулейманова были составлены протоколы. Данные лица были оштрафованы, в общей сложности, на 2400 манатов.

Совместные рейды сотрудников минэкологии и МВД продолжаются.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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