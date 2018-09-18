Госкомитет Азербайджана о недопустимости самоистязания в месяц Мухаррам (ФОТО)

18 сентября 2018 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Месяц Мухаррам и церемония Ашура должны проводиться в мечетях в соответствии с фетвой Управления мусульман Кавказа, в рамках закона, с соблюдением рекомендаций фетвы.

Об этом во вторник сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы в ходе выступления на семинаре-совещании «Религиозные церемонии: традиционность и современность».

По его словам, в этом году также запланировано провести церемонии в месяц Мухаррам в соответствие с фетвой Совета газиев Управления мусульман Кавказа.

«То есть, такие действия, как самоистязание цепями, кровопускание, нанесение себе вреда являются неприемлемыми и придуманными. Мы против таких действий. Управление мусульман Кавказа также выступает с такими призывами», - добавил Гурбанлы.

В ходе обсуждения была отмечена важность соблюдения требований законодательства во время проведения религиозных церемоний в месяц Мухаррам, в том числе в церемонии Ашура, и рекомендаций, содержащихся в фетве Совета газиев Управления мусульман Кавказа.

Напомним, что согласно фетве, изданной Управлением мусульман Кавказа, 11 сентября начинается месяц Мухаррам, день Ашура приходится на 20 сентября.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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