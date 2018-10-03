Численность населения Баку ежегодно увеличивается на 20-30 тыс человек

3 октября 2018 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Численность населения Баку в начале этого года достигла самого высокого показателя, свидетельствуют данные статистики за последние 120 лет.

В начале 2018 года численность населения Баку составила 2 262 600 человек, что является самым высоким показателем за последние 120 лет.

Только за исключением 1990-1991 годов, можно сказать, что ежегодно наблюдался рост численности населения столицы.

Несмотря на снижение показателей по сравнению с предшествующими периодами, вновь наблюдается ощутимое увеличение общей численности населения.

Несмотря на то, что после 1999 года население Баку увеличивалось в пределах одного-двух процентов, в 2016 году население увеличилось на 0,9 процента (20 000 человек), в 2017 году - на 0,7 процента (16 800 человек).

В целом в последние годы численность населения столицы ежегодно увеличивается на 20-30 тысяч человек.

За последние 17 лет самый высокий показатель ежегодного роста численности населения наблюдался в 2008 году, когда население столицы увеличилось на два процента, то есть на 40 200 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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