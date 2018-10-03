Абель Магеррамов на совместном выездном заседании БГУ и НАНА рассказал об исследованиях в области нанотехнологий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В среду в Шамахинской астрофизической обсерватории состоялось совместное выездное заседание Ученого совета Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Бакинского государственного университета (БГУ).

Открывая заседание, президент НАНА, академик Акиф Ализаде объявил повестку дня.

Ректор БГУ, академик Абель Магеррамов выступил с научным докладом на тему «Исследования, результаты и перспективы, проводимые в области нанотехнологий в Азербайджане». Напомнив о распоряжении Президента Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея БГУ, академик Абель Магеррамов довел до внимания, что НАНА утвердила план мероприятий в связи с юбилеем вуза, и отметил, что его доклад является отчетом накануне юбилейной даты.

Отметив, что во время официального визита Президента Ильхама Алиева в Румынию 4 октября 2004 года между университетами Азербайджана и Румынии был подписан Договор по нанотехнологиям, академик Абель Магеррамов довел до внимания, что по поручению главы государства через год в БГУ был создан Центр наноисследований, а затем кафедра химической физики наноматериалов и начались исследования по этому приоритетному направлению мировой науки. Было отмечено, что через некоторое время основы этой науки стали преподаваться на ступени бакалавра физического, химического и биологического факультетов. Кроме того, была проведена подготовка магистров по специализациям физика наночастиц, физической химии наноматериалов и нанобиотехнологии.

Академик отметил, что в области нанотехнологий подготовлены новые учебные программы, учебники, учебные пособия, монографии, при этом некоторые учебники были изданы в известных издательствах и университетах США и России.

Отметив, что сферы применения нанотехнологий обладают очень большим диапазоном, академик Абель Магеррамов сконцентрировал внимание на исследованиях нанотехнологий в области техники, медицины, нефти, экологии, сельского хозяйства и военной промышленности и сказал, что для этого были закуплены приборы и оборудование, стоимость которых исчисляется миллионами. Было отмечено, что в БГУ в области нанотехнологий проводятся совместные исследования практического характера с рядом развитых стран мира, кроме того, совместно с соответствующими университетами и исследовательскими центрами США, России, Японии, Швейцарии, Канады, Испании, Италии в данной сфере успешно реализованы грантовые проекты, общая стоимость которых составляет 8,5 миллиона долларов. В результате в 2017 году в журналах, входящих в систему «Web of Science», опубликованы 247 статей ученых университета, 37 из которых охватывает сферу наноисследований.

Затем начались обсуждения по докладу. Члены президиума НАНА, академики рассказали о значимости этого научного направления как одной из приоритетных областей мировой науки, отметили целесообразность и важность осуществляемых в республике исследований в данном направлении. Кроме того, с целью определения современного положения и координации научных исследований, проводимых в области наноматериалов в республике, принято решение о подготовке мегапроекта для представления в НАНА, БГУ и другие структуры.

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