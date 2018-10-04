Трое пострадавших при столкновении автобусов в Баку обратились в больницу

4 октября 2018 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После столкновения двух пассажирских автобусов на территории Сабунчинского района Баку в городскую клиническую больницу номер 3 обратились трое пострадавших, говорится в четверг в сообщении больницы.

В сообщении отмечается, что двое из обратившихся в связи с происшествием после обследования были отпущены домой. В настоящее время в больнице находится пострадавшая Самира Аллахвердиева.

По факту ведется расследование.

Глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев подтвердил данный факт. Было сказано, что агенство начало расследование происшествия.

Напомним, что сегодня вечером на территории Сабунчинского района Баку столкнулись два автобуса - маршрутов номер 167 и 217.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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