В Азерайджане утвержден список лекарств, цены на которые регулируются государством

5 октября 2018 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Тарифного (ценового) совета Азербайджана Шахин Мустафаев подписал решение о регулировании цен на лекарственные средства, прошедшие госрегистрацию, говорится в пятницу в сообщении совета.

Сводный список, утвержденный данным решением, отражает торговое наименование лекарственных средств, цены которых урегулированы Тарифным советом, наименование, дозу, фармацевтическую форму сильнодействующего вещества, торговую упаковку, размер упаковки, страну-производителя, компанию-производителя, оптовую цену и розничную цену.

Решение вступает в силу с момента его подписания.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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