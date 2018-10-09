БГУ попал в списки трех международных рейтингов (ФОТО)

9 октября 2018 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала международный рейтинг вузов, сообщает Бакинский государственный университет во вторник.

Компания, которая исследовала 20 000 ведущих университетов мира, включила в список только 1000 лучших вузов. По итогам сентября 2018 года из Азербайджана в список попал только Бакинский государственный университет (БГУ), который занял место 801+. При составлении рейтинга учтены мнения экспертов из академического сообщества, отношение числа профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутация среди работодателей, индекс цитирования, а также количество иностранных преподавателей и студентов.

Вместе с тем, БГУ занял свое достойное место еще в одном международном рейтинге. Так, согласно результатам за 2018 год международного рейтинга "Round University Ranking" (RUR-2018), БГУ занял в нем 686-е место. Азербайджанский государственный университет архитектуры и строительства – другой вуз Азербайджана, попавший в данный рейтинг, занял 762-ю строчку. В этом рейтинге университеты оцениваются по 20 показателям четырех направлений: качество преподавания (40%), качество исследований (40%), интернационализация (10%) и финансовая стабильность - 10%.

БГУ также вошел в список рейтинга Webometrics за 2018 год, охватывающий до 30 000 вузов мира. БГУ (3656-я строчка) попал в ТОП-5000 университетов. Азербайджанский государственный экономический университет и Университет ADA расположились после БГУ - соответственно на 5817-ом и 6495-ом месте.

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