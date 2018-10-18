Ситуация в зоне оползня в Баку остается без изменений

БАКУ /Trend/ - Ситуация в зоне оползня в бакинском поселке Бадамдар остается без изменений.

Как говорится в четверг в сообщении штаба, созданного министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, согласно результатам мониторинга на 18:00, на участке сохраняется напряженность, в левой части оползня появились новые трещины.

Согласно последним данным, в верхней части оползня зарегистрирован обвал. На установленных на стенах частных домов маяках изменений не наблюдается.

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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