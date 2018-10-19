В Азербайджане продлен срок проведения техосмотра автомобилей

19 октября 2018 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлен срок проведения техосмотра автомобилей.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, за управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена, и управление без своевременного проведения техосмотра владельцы и водители транспортных средств несут ответственность в установленном законодательством порядке.

Ранее гражданин, привлеченный к административной ответственности за управление транспортным средством без техосмотра, должен был произвести техосмотр транспортного средства в течение десяти дней. С введенным изменением этот срок продлен до 20 дней.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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