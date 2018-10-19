При поддержке Фонда Гейдара Алиева во Вьетнаме построена начальная школа (ФОТО)

19 октября 2018 11:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В поселке Джиап Транг (Giap Trung) вьетнамской провинции Хазянг (Ha Giang) состоялась церемония открытия начальной школы, построенной при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В официальной церемонии открытия приняли участие посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов, заместитель председателя Народного комитета провинции Хазянг Тран Дак Гуй (Tran Duc Quy), а также официальные лица провинции, ученическо-преподавательский состав школы, другие представители поселковой общины.

В своем выступлении посол Анар Иманов особо подчеркнул наличие исторически тесных связей между Азербайджаном и Вьетнамом, отметил, что строительство этой школы - наглядное свидетельство значения, придаваемого Азербайджаном отношениям с Вьетнамом.

Подчеркнув, что этот проект, реализованный Фондом Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, в значительной степени расширит возможности образования детей, проживающих в поселке, посол добавил, что до сих пор Фонд осуществил многочисленные социальные проекты в Азербайджане и дружественных странах.

Посол выразил надежду на дальнейшее развитие и укрепление традиционных дружественных связей между Азербайджаном и Вьетнамом, проинформировал участников мероприятия о Фонде Гейдара Алиева.

В свою очередь Тран Дак Гуй в своем выступлении с удовлетворением отметил, что среди оказавших сильную поддержку его стране в очень тяжелой для Вьетнама войне и в послевоенное время был и азербайджанский народ.

Также он выразил глубокую признательность всему азербайджанскому народу в лице Фонда Гейдара Алиева за строительство начальной школы в поселке на высокогорной территории провинции Хазянг. Он добавил, что улучшение условий образования позволит ученикам школы эффективнее использовать новые возможности и стать достойными гражданами. Тран Дак Гуй отметил, что воспользовавшись созданными условиями, учащиеся обучатся иностранным языкам для получения возможности продолжить учебу в вузах Азербайджана.

Мероприятие было продолжено концертной программой с участием учащихся.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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