Изменилось расписание движения электричек Баку-Сумгайыт

19 октября 2018 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 22 октября меняется график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку, говорится в пятницу в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Сообщается, что в связи с капитальным ремонтом на участке Баку-пассажирская - Кешля с 00:00 19.10.2018 по 00:00 31.10.2018 (включительно) объявляется технический перерыв. В этой связи с 22.10.2018 по 31.10.2018 (включительно) с понедельника по пятницу меняется график движения электричек Баку-Сумгайыт-Баку.

Информацию об изменениях в графике движения электропоездов можно получить на сайте www.ady.az

Отмечено, что рейсы по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку не будут осуществляться 20, 21, 27, 28 октября.

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