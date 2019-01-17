В Азербайджане нет пострадавших в связи с непогодой - минздрав

БАКУ /Trend/ - До настоящего времени в Азербайджане нет пострадавших и обратившихся в больницы в связи с сильным ветром, сообщили в четверг Trend в пресс-службе минздрава.

В министерстве напомнили, что в связи с резким изменением погоды медицинские учреждения перешли на усиленный режим работы, и все медучреждения приведены в готовность.

«Вчера министр здравоохранения Огтай Ширалиев лично встретился с главврачами крупных медицинских учреждений, дал поручения о переходе на усиленный режим работы в связи с предупреждение министерства экологии и природных ресурсов о резком изменении погодных условий. Также были отправлены телефонограммы руководителям других медучреждений».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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