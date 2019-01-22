Завтра в Баку ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Однако к ночи местами возможна морось. Утром в отдельных местах туман. Порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 1-4, днем - 6-9, в Баку ночью - 2-4, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых восточных районах ожидается дождь. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

С сегодняшнего вечера и до второй половины завтрашнего дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается порывистый северо-западный ветер.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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