Завтра в Баку ожидается сильный ветер

22 января 2019 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Однако к ночи местами возможна морось. Утром в отдельных местах туман. Порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 1-4, днем - 6-9, в Баку ночью - 2-4, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых восточных районах ожидается дождь. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

С сегодняшнего вечера и до второй половины завтрашнего дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается порывистый северо-западный ветер.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку завтра осадков не ожидается
Общество 21 января 13:28
Завтра в Баку будет до восьми градусов тепла
Общество 19 января 14:47
Завтра в Баку осадков не ожидается
Общество 18 января 14:20
Как приостановка добычи на морских нефтегазовых платформах Азербайджана отразится на среднегодовых показателях?
Энергетика 17 января 16:54
Завтра в Баку без осадков, сильный ветер
Общество 17 января 13:58
Высота волн на месторождении "Гюнешли" в Каспийском море достигала 5,3 метра - минэкологии
Общество 17 января 13:24
Лента новостей
РФ отказалась от участия в организованном США форуме по Ближнему Востоку
Россия 14:41
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании “SAP SE” (ФОТО)
Политика 14:40
Меркель раскрыла подробности нового договора между Германией и Францией
Европа 14:39
В Берлине организована презентация сельскохозяйственной продукции Узбекистана
Узбекистан 14:34
Самаркандский автомобильный завод освобожден от НДС
Узбекистан 14:20
Оглашены планируемые объемы инвестиций в Хорватию в рамках проекта IAP
Энергетика 14:08
В Азербайджане существенно упростили регистрацию бизнеса
Бизнес 14:01
Турция выразила соболезнования Афганистану
Турция 14:00
FAO: Меры по развитию агросектора в Азербайджане могут стать примером для других стран
Бизнес 13:41